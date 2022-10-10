Лукашенко проводит совещание с военными на фоне взрывов на Украине

Белорусский лидер Александр Лукашенко организовал совещание с военными и правоохранителями. По информации журналистов, мероприятие началось в 11:00.

О совещании заявили в Telegram-канале "Пул Первого". Власти пока не сообщали подробности проведения мероприятия. Предположительно, руководитель Белоруссии прокомментирует ход военной спецоперации РФ.

Ранее военный эксперт Борис Рожин назвал происшествия на Украине достойной "ответкой" за Крымский мост. По словам специалиста, стране был нанесён серьёзный урон.