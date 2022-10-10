Подразделения ВС РФ начали брать в окружение группировку ВСУ в Артёмовске

ВС РФ продолжают наступление на Артёмовском направлении. Штурмовые группы уже вошли в город, обороне ВСУ не удаётся сдерживать атаки наших войск. По данным "Военного обозрения", украинское командование допустило вариант отвода сил из населённого пункта.

В последние дни союзным войскам удалось зачистить южные окраины города. При этом восточная его часть является подконтрольной ВС РФ территорией. Бои завязались в самом городе, где российская армия продвигается уже с трёх направлений, что грозит группировке ВСУ окружением. Чтобы избежать формирующего котла, украинская сторона может сдать Артёмовск, поскольку резервов на данном направлении у них нет.

"Стоит отметить, что информация неофициальная, да и для Зеленского сдача Бахмута произведёт эффект разорвавшейся бомбы, он же уверен, что ВСУ ведут наступление по всем направлениям и скоро полностью освободят всю территорию Украины", — комментируют обозреватели "ВО".