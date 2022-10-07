ВС РФ выбили ВСУ из крупного опорного пункта на юго-востоке Артёмовска

Несколько часов назад российская армия выбила ВСУ из крупного опорного пункта на юго-востоке Артёмовска в ДНР, сообщает военный корреспондент "Известий" Денис Кулага.

Видеокадры с места событий демонстрируют, что противник размещался в помещении, углублённом под землёй, а также в зданиях неподалёку. В них были обнаружены комнаты с несколькими двухъярусными кроватями. На стенах присутствуют лозунги, в том числе националистического характера.

Ранее сообщалось о выходе российской армии на южные окраины Артёмовска и освобождении населённых пунктов Отрадовка и Весёлая Долина от украинских военных. В результате была перерезана дорога, по которой ВСУ осуществляли транспортное сообщение между Артёмовском и Нью-Йорком.