Член партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду", писатель Захар Прилепин высказался о решениях Владимира Путина на фоне ракетных ударов по украинским городам.
Прилепин считает, что президент России иногда медлит с принятием решений, потому что выжидает с определённой целью.
"Он даёт шанс на иное развитие событий всем участникам событий даже тогда, когда, казалось бы, уже никто не в состоянии оценить такое великодушие", — написал Прилепин в своём микроблоге.
Писатель уверен, что глава РФ даёт время врагам до определённого момента.
"Даёт шанс. Даёт шанс. Даёт шанс. Потом раз, и не даёт шанс", — выразил своё мнение общественный деятель.
Ранее Захар Прилепин объяснил, что ответом Владимира Зеленского будет удар по городам России.
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