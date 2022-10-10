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Лукашенко призвал силовиков принять и разместить российских военных в Белоруссии

Силовые структуры

В рамках развёртывания совместной региональной группировки на территорию Белоруссии будет направлена "не одна тысяча" российских солдат. Об этом заявил глава республики Александр Лукашенко.

Лукашенко призвал силовиков принять и разместить российских военных в Белоруссии

Он призвал силовиков "без нагнетания ситуации" принять и разместить военнослужащих из России, которые приедут уже в ближайшее время.

"Не рассчитывайте на большое количество, но это будет не одна тысяча человека", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Ранее президент Белоруссии сообщил, что во время неформальной встречи на саммите СНГ в Санкт-Петербурге договорился с главой РФ Владимиром Путиным о развёртывании совместной региональной группировки войск.

Кроме того, он подчеркнул: источники Минска узнали о намерении киевского режима организовать в Белоруссии "Крымский мост-2". Лукашенко добавил, что власти Украины должны быть предупреждены о жёстком ответе на возможные удары по государству.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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