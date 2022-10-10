В рамках развёртывания совместной региональной группировки на территорию Белоруссии будет направлена "не одна тысяча" российских солдат. Об этом заявил глава республики Александр Лукашенко.
Он призвал силовиков "без нагнетания ситуации" принять и разместить военнослужащих из России, которые приедут уже в ближайшее время.
"Не рассчитывайте на большое количество, но это будет не одна тысяча человека", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.
Ранее президент Белоруссии сообщил, что во время неформальной встречи на саммите СНГ в Санкт-Петербурге договорился с главой РФ Владимиром Путиным о развёртывании совместной региональной группировки войск.
Кроме того, он подчеркнул: источники Минска узнали о намерении киевского режима организовать в Белоруссии "Крымский мост-2". Лукашенко добавил, что власти Украины должны быть предупреждены о жёстком ответе на возможные удары по государству.
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