Лукашенко призвал силовиков принять и разместить российских военных в Белоруссии

В рамках развёртывания совместной региональной группировки на территорию Белоруссии будет направлена "не одна тысяча" российских солдат. Об этом заявил глава республики Александр Лукашенко.

Он призвал силовиков "без нагнетания ситуации" принять и разместить военнослужащих из России, которые приедут уже в ближайшее время.

"Не рассчитывайте на большое количество, но это будет не одна тысяча человека", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Ранее президент Белоруссии сообщил, что во время неформальной встречи на саммите СНГ в Санкт-Петербурге договорился с главой РФ Владимиром Путиным о развёртывании совместной региональной группировки войск.

Кроме того, он подчеркнул: источники Минска узнали о намерении киевского режима организовать в Белоруссии "Крымский мост-2". Лукашенко добавил, что власти Украины должны быть предупреждены о жёстком ответе на возможные удары по государству.