Лукашенко: Украина планирует организовать в Белоруссии "Крымский мост-2"

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что источники представителей Минска сообщили о намерении Украины атаковать республику.

Президент распорядился предупредить украинских коллег о жёстком ответе Белоруссии на возможные удары по её территории. Вместе с этим Лукшенко раскрыл детали возможного нападения на страну.

"Было заявлено: "Мы сделаем так, что это будет Крымский мост-2", — подчеркнул глава государства, передаёт БелТА.

Ранее белорусский президент сообщил, что он договорился с лидером РФ Владимиром Путиным развернуть совместную региональную группировку войск.