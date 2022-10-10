Лидер Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что источники представителей Минска сообщили о намерении Украины атаковать республику.
Президент распорядился предупредить украинских коллег о жёстком ответе Белоруссии на возможные удары по её территории. Вместе с этим Лукшенко раскрыл детали возможного нападения на страну.
"Было заявлено: "Мы сделаем так, что это будет Крымский мост-2", — подчеркнул глава государства, передаёт БелТА.
Ранее белорусский президент сообщил, что он договорился с лидером РФ Владимиром Путиным развернуть совместную региональную группировку войск.
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