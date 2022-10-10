Дзермант: развёртывается армия Белоруссии, укреплённая военными и оружием РФ

Белоруссия готовится отразить возможные нападения со стороны Украины, Польши или Прибалтики. Об этом заявил директор Центра изучения и развития континентальной интеграции "Северная Евразия" (Минск) Алексей Дзермант, комментируя в интервью Pravda.Ru развёртывание региональной группировки Белоруссии и РФ.

По словам эксперта, в последнее время наблюдаются агрессивные действия и риторика со стороны Киева в отношении Минска.

"Развёртывается, по сути, белорусская армия, укреплённая российскими частями и оружием для выполнения любых боевых задач. Мы готовимся отразить возможное нападение либо с украинского направления, либо с западного (Польша и Прибалтика). Части армии РФ и Белоруссии на близлежащих территориях приводятся в состояние боевой готовности", — сказал политолог.

При этом он добавил, что белорусские военные не заходят на украинские земли. Как пояснил Дзермант, Минск пока лишь готовится к защите своих населённых пунктов.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что договорился с российским лидером Владимиром Путиным о развёртывании совместной региональной группировки войск. Он также призвал силовиков принять и разместить солдат из РФ в республике.