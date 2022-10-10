Утром Вооружённые силы РФ нанесли массированный удар по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Об этом заявил российский президент Владимир Путин.
На совещании с постоянными членами Совбеза он отметил, что армия РФ применила высокоточное оружие большой дальности воздушного, морского и наземного базирования.
Как пояснил глава государства, удар был осуществлён по предложению представителей Минобороны России и плану Генштаба страны.
"Нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины", — подтвердил Путин.
В понедельник, 10 октября, сразу в нескольких городах Украины прогремели взрывы. Прилёт ракеты также зафиксировали неподалёку от офиса президента страны Владимира Зеленского.
По мнению военного эксперта Игоря Коротченко, сегодняшние действия ВС РФ на Украине — это воздушная наступательная операция.
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