Путин: нанесён удар по объектам энергетики, военного управления и связи Украины

Утром Вооружённые силы РФ нанесли массированный удар по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Об этом заявил российский президент Владимир Путин.

На совещании с постоянными членами Совбеза он отметил, что армия РФ применила высокоточное оружие большой дальности воздушного, морского и наземного базирования.

Как пояснил глава государства, удар был осуществлён по предложению представителей Минобороны России и плану Генштаба страны.

"Нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины", — подтвердил Путин.

В понедельник, 10 октября, сразу в нескольких городах Украины прогремели взрывы. Прилёт ракеты также зафиксировали неподалёку от офиса президента страны Владимира Зеленского.

По мнению военного эксперта Игоря Коротченко, сегодняшние действия ВС РФ на Украине — это воздушная наступательная операция.