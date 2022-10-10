Руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели 74-летней женщины, которая находилась в Шебекино во время обстрела со стороны армии Украины.
По информации российского чиновника, пенсионерка получила множество осколочных ранений. Также губернатор заявил, что ВСУ повредили три частных дома.
Ранее генерал-полковник Андрей Картаполов сказал, что сёла в Белгородской области, которые расположены в приграничной зоне, разрушены. Вместе с этим военный призвал перестать врать о проведении спецоперации.
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Алексей Леонков рассказал про комплексы РЭБ, которые заставляют ВСУ бить по своим позициям.