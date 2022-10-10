Противовоздушная оборона Украины, в целом, и Киева, в частности, в условиях сегодняшнего обстрела повела себя так, как и подобает старой рухляди: стала уничтожать сама себя.
Об этом сообщил военный эксперт, полковник Михаил Ходарёнок.
Он рассказывает, как одна из ракет ПВО, которая вместо того, чтобы взмыть вверх к цели, ушла в сторону и взорвалась на земле где-то в городе.
В каждой такой ракете сотни поражающих элементов, отметил аналитик и подчеркнул, что поражён "квадрат" размером не 200х200 м.
"Выводы из этой истории не будут сенсационными: ПВО Киева древняя, операторы ПВО безрукие, а российские крылатые ракеты в очередной раз поражают заданные цели и входят в них как нож в масло. Единственное различие — это масштаб применения крылатых ракет", — подытожил Ходарёнок.
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