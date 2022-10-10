"Безумные герои" в Киеве испугались президента Белоруссии Александра Лукашенко после его заявлений. Такое мнение высказал военный эксперт Юрий Подоляка.
Он отметил, что как только Лукашенко "гаркнул" на представителей киевского режима, один из них — глава офиса президента Украины Андрей Ермак — убрал свой угрожающий пост из ленты.
"Видно "херою" страшно, и он понял, что можно и нарваться", — написал аналитик в своём Telegram-канале.
Добавим, советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович призвал не бояться наступления со стороны Белоруссии, назвав информацию об этом ложной. По его словам, паниковать не стоит.
Ранее сегодня белорусский лидер заявил о развёртывании совместной региональной группировки войск.
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