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Объекты ВСУ разрушают дроны-камикадзе "Герань-2" ВС РФ

Силовые структуры

На Украине всё чаще заявляют о применении против её войск невиданного доселе оружия под названием "Герань-2", пишет газета ВЗГЛЯД. Обломки беспилотников с таким наименованием находили под завалами уничтоженных военных объектов Украины.

Объекты ВСУ разрушают дроны-камикадзе "Герань-2" ВС РФ

"Украинские войска разрушает "Герань", — говорится в заголовке к публикации.

Аналогом этих дронов-камикадзе считаются иранские БПЛА Shahed-136, поскольку они имеют максимальное сходство. Авторы публикации напоминают, что российская сторона не давала официальных комментариев по поводу "Гераней", а иранские власти отрицают какое-либо участие в поставках вооружения для России.

Обозреватели газеты отметили сильные стороны "Шахидов". Иран, будучи обремененным санкциями, поставил своей целью достижение технологической независимости, которая воспринимается как джихад — священная борьба. Стране удалось создать эффективное оружие в виде барражирующего боеприпаса, используя для этого малые средства.

Дрон-камикадзе способен выявлять и уничтожать средства ПВО и другие важные цели. Имея мощность мотора всего 50 лошадиных сил, "Шахид" может нанести существенный ущерб вражеским объектам.

Авторы приходят к выводу, что и России придётся находить выходы для поддержания обороноспособности страны, поскольку санкционное давление на РФ более жёсткое, чем на Иран.

"И создавать оружие, способное защитить страну, в том числе против Запада с его превосходством в технологиях и промышленной мощи", — пишут авторы материала.

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Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Александр Артамонов
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