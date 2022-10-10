Марочко: ВСУ не прекращают попыток прорвать оборону РФ на Луганском направлении

Украинские подразделения пытаются прорвать оборонительную линию союзных войск в районе Луганска, заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, обстановка остаётся напряжённой. Он отметил, что националисты планируют превосходящими силами перейти к атаке на Луганском направлении.

"В некоторых местах противник не прекращает попыток прорвать нашу линию обороны", — подчеркнул офицер.

Как пояснил представитель Народной милиции, переломный момент настанет не скоро, ведь Вооружённые силы Украины (ВСУ) "прут сильно". Он подчеркнул: бойцы РФ и ЛДНР укрепили позиции на самых сложных участках боевых действий.

Ранее Марочко сообщил, что украинские боевики провалили наступление у населённого пункта Берестовое. После этого им пришлось увозить погибших иностранных наёмников на трёх грузовых автомобилях, уточнил офицер. Он добавил, что эвакуация тел осуществлялась под плотным артиллерийским огнём.