Украинские подразделения пытаются прорвать оборонительную линию союзных войск в районе Луганска, заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
По его словам, обстановка остаётся напряжённой. Он отметил, что националисты планируют превосходящими силами перейти к атаке на Луганском направлении.
"В некоторых местах противник не прекращает попыток прорвать нашу линию обороны", — подчеркнул офицер.
Как пояснил представитель Народной милиции, переломный момент настанет не скоро, ведь Вооружённые силы Украины (ВСУ) "прут сильно". Он подчеркнул: бойцы РФ и ЛДНР укрепили позиции на самых сложных участках боевых действий.
Ранее Марочко сообщил, что украинские боевики провалили наступление у населённого пункта Берестовое. После этого им пришлось увозить погибших иностранных наёмников на трёх грузовых автомобилях, уточнил офицер. Он добавил, что эвакуация тел осуществлялась под плотным артиллерийским огнём.
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