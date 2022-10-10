Арестович об атаке на украинские города: "Крупный ответ на мелкую пакость"

Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович объяснил, что сейчас в Америке ночь, но когда власти США проснутся, они примут решительные меры против России.

Украинский военный аналитик заявил, что ударов по Украине со стратегических бомбардировщиков крылатыми ракетами по инфраструктуре следовало ожидать.

"Главная цель Путина — поставить нас на колени путём, как они любят говорить, замораживания. Пусть украинцы замёрзнут и тогда пойдут на уступки", — заявил помощник Зеленского.

Военный обозреватель уверен, что таким образом власти РФ пытаются создать для себя "выгодную переговорную позицию".

Арестович считает, что руководство Украины и международное сообщество иначе отреагирует на ситуацию.

"Демократы скажут Путину большое спасибо за столь эффективное вмешательство в избирательную кампанию… Реакция Запада гарантировано последует. Что это будет: расширение номенклатур поставок вооружений, усиление санкций. Наверняка будет и то и другое", — выразил своё мнение Арестович, отметив, что всё произойдёт быстро — в два или три дня.

Военный аналитик заверил, что для Украины ничего не поменяется, так как она "продолжит бороться за свою независимость".

"Если он по нам лупит с неба, мы ответим ему и на земле, и с неба, и на воде", — пригрозил Арестович, сказав, что России следует ожидать "крупный ответ на мелкую пакость".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал утро 10 октября тяжёлым.