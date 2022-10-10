Террористические действия киевского режима вынудили руководство РФ изменить тактику и подход к специальной военной операции (СВО) на Украине. Такое мнение выразил экс-сенатор Франц Клинцевич.
В интервью Телеканалу "360" он отметил, что Киев давно занимается терроризмом при поддержке Соединённых Штатов Америки и других государств, входящих в состав Североатлантического альянса.
По его словам, ВС РФ могли бы действовать намного жёстче во время утреннего массированного удара, однако Москва избегает таких выпадов.
"Думаю, что подход к проведению спецоперации изменился", — подчеркнул бывший сенатор.
Он также считает, что в ближайшее время Россия должна закончить призыв в рамках частичной мобилизации, подготовить личный состав и выровнять линию обороны на линии соприкосновения. Как пояснил Клинцевич, Кремль изменит тактику СВО для достижения целей, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным.
Ранее российский лидер подтвердил информацию о том, что утром 10 октября армия страны нанесла массированный удар по объектам энергетики, связи и военного управления Украины.
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