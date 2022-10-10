Добровольцем в зоне СВО можно стать, обратившись в военкомат

Желающие принять участие добровольцами в специальной военной операции на Украине могут обратиться в военкомат по месту жительства. Однако там добровольцу могут отказать, если медицинская комиссия решит, что поставленные перед ним боевые задачи человек выполнять окажется не способен. Об этом пишет издание "Вести Подмосковья".

Также основаниями для отказа могут быть предельный для добровольца возраста — 60 лет — или отсутствие гражданства России.

Если же медкомиссия даёт положительное заключение, то человеку назначается дата явки для отправки на службу. Для гражданина, получившего повестку в рамках частичной мобилизации и записавшегося добровольцем одновременно, приоритетной является повестка.

Портал объясняем.рф уточняет, что проходившие службу во внутренних войсках МВД также могут стать добровольцами, если раньше они не получали повестку.

Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин призвал глав регионов внимательно относиться к нарушениям в ходе частичной мобилизации.