Колонны группировки "О" ВС РФ прибывают на рубеж, где ВСУ готовят прорыв

На Старобельском направлении бойцам группировки "Отважных" в наименьшей степени удаётся сдерживать натиск украинской армии. Военные корреспонденты сообщают, что в регион на помощь ВС РФ прибывают новые подразделения артиллерии, в том числе самоходно-артиллерийские установки (САУ) "Мста-С".

"Увеличение количества "стволов" в данном районе может свидетельствовать об увеличении в скором времени интенсивности наступательных действий с нашей стороны", — пишут военкоры.

Генштаб ВСУ сообщает о наступательных действиях ВС РФ на Бахмутском и Авдеевском направлениях.