На Старобельском направлении бойцам группировки "Отважных" в наименьшей степени удаётся сдерживать натиск украинской армии. Военные корреспонденты сообщают, что в регион на помощь ВС РФ прибывают новые подразделения артиллерии, в том числе самоходно-артиллерийские установки (САУ) "Мста-С".
"Увеличение количества "стволов" в данном районе может свидетельствовать об увеличении в скором времени интенсивности наступательных действий с нашей стороны", — пишут военкоры.
Генштаб ВСУ сообщает о наступательных действиях ВС РФ на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
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