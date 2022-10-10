По сообщению пресс-службы главы Саратовской области, первая группа мобилизованных граждан региона 10 октября отправилась в зону спецоперации на Украине.
Уезжающих мобилизованных на вокзале проводили родные и близкие.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин пообещал оказать семьям мобилизованных всю необходимую им помощь, и призвал вернуться целыми и невредимыми.
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Военный эксперт Бартош считает, что в ответ на ракетные удары по Украине Запад усилит боевые действия Киева на фронте.