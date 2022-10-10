Первую группу мобилизованных из Саратовской области направили в зону СВО

По сообщению пресс-службы главы Саратовской области, первая группа мобилизованных граждан региона 10 октября отправилась в зону спецоперации на Украине.

Уезжающих мобилизованных на вокзале проводили родные и близкие.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин пообещал оказать семьям мобилизованных всю необходимую им помощь, и призвал вернуться целыми и невредимыми.