Сегодня украинцы наконец поняли, что им больше не будут сходить с рук теракты на российских территориях — с утра взрывы гремели в ряде крупных городов Незалежной, включая Киев и самый "тыловой" — Львов.
Зампред комитета по обороне Госдумы РФ Юрий Швыткин в интервью изданию "Абзац" пояснил, что эти прилёты — "ответка" за Крымский мост. И, по его словам, это только начало, "демонстрация возможностей ВС РФ и бессилия западной ПВО и профашистко-украинского режима".
Парламентарий особо подчеркнул, что сегодня удары наносились по инфраструктуре, а следующие будут по центрам принятия решений. Не исключено, что по Банковой улице в Киеве, где расположены правительственные здания.
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Военный эксперт Бартош считает, что в ответ на ракетные удары по Украине Запад усилит боевые действия Киева на фронте.