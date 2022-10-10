В ГД назвали следующие цели на Украине - правительственный квартал в Киеве

Сегодня украинцы наконец поняли, что им больше не будут сходить с рук теракты на российских территориях — с утра взрывы гремели в ряде крупных городов Незалежной, включая Киев и самый "тыловой" — Львов.

Зампред комитета по обороне Госдумы РФ Юрий Швыткин в интервью изданию "Абзац" пояснил, что эти прилёты — "ответка" за Крымский мост. И, по его словам, это только начало, "демонстрация возможностей ВС РФ и бессилия западной ПВО и профашистко-украинского режима".

Парламентарий особо подчеркнул, что сегодня удары наносились по инфраструктуре, а следующие будут по центрам принятия решений. Не исключено, что по Банковой улице в Киеве, где расположены правительственные здания.