Шурыгин: после ракетных ударов по Украине на Западе впадут в истерику

Сегодняшнюю массированную ракетную атаку на критически важные объекты Украины можно считать демонстрационным наказанием. Такое мнение высказал военный эксперт Владислав Шурыгин.

Россия показала, что она будет делать, в случае если Украина продолжит попытки проведения терактов на нашей территории, пояснил аналитик в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

Он добавил, что открытым остаётся вопрос, смогут ли понять это в Киеве.

По мнению Шурыгина, теперь, когда Украина столкнулась с ответом России, последует ожидаемая и очевидная реакция западных хозяев киевского режима, которые впадут в истерику, так как прекрасно понимают, что им предстоит восстанавливать и ремонтировать всё это за свой счет.