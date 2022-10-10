Сегодняшнюю массированную ракетную атаку на критически важные объекты Украины можно считать демонстрационным наказанием. Такое мнение высказал военный эксперт Владислав Шурыгин.
Россия показала, что она будет делать, в случае если Украина продолжит попытки проведения терактов на нашей территории, пояснил аналитик в беседе с газетой ВЗГЛЯД.
Он добавил, что открытым остаётся вопрос, смогут ли понять это в Киеве.
По мнению Шурыгина, теперь, когда Украина столкнулась с ответом России, последует ожидаемая и очевидная реакция западных хозяев киевского режима, которые впадут в истерику, так как прекрасно понимают, что им предстоит восстанавливать и ремонтировать всё это за свой счет.
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Военный эксперт Бартош считает, что в ответ на ракетные удары по Украине Запад усилит боевые действия Киева на фронте.