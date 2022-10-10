Политолог Александров о нетронутом бункере Зеленского: Джентльменский договорняк

Ведущий эксперт в Центре военно-политических исследований МГИМО, доктор политических наук Михаил Александров в беседе с Pravda.Ru обозначил главную цель Вооружённых сил РФ на Украине.

Политолог уверен, что транспортная инфраструктура не основная цель ВС РФ на Украине.

"Самая главная цель — это уничтожить систему государственного управления Украины. Мне непонятно, почему не был нанесен удар по бункеру Зеленского. У нас же есть "Кинжалы" — гиперзвуковые ракеты. Они способны проникать в глубину", — задаётся вопросом Александров.

Эксперт недоумевает, почему до сих пор не тронут офис Зеленского и Министерства обороны в Киеве.

"Продолжается какой-то джентльменский договорняк, мол, нас не трогайте, а мы вас не будем трогать. Это, мне кажется, очень неправильный подход", — выразил свою точку зрения Александров.

Политолог объяснил, что уничтожать инфраструктурные цели очень сложно.

"Тратить на каждый мост "Кинжал" — это слишком жирно будет. Поэтому их можно только такими обычными тяжёлыми бомбами уничтожить. А для этого надо самолёты туда запускать", — поделился своими мыслями эксперт.

Александров отметил, что за 7 месяцев проведения спецоперации украинскую ПВО ещё не удалось уничтожит полностью.

"Если мы туда стратегические бомбардировщики запустим, их собьют. Один бомбардировщик стоит там как 10 этих мостов. Нам терять стратегические бомбардировщики на эти цели очень даже ни к чему. Поэтому мосты просто так не уничтожишь.

Он уверен, что приоритет нужно отдавать уничтожению системы государственного управления Украины.

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