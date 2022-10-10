Союзные силы продолжают уничтожение вражеских объектов и освобождение территорий Донбасса. Военные корреспонденты пресс-службы Народной милиции ДНР посетили бывшие позиции Вооружённых сил Украины, которые удалось отбить бойцам 100-й бригады, действующих на данном участке фронта.
В настоящее время со взятой позиции миномётчиками подразделения ведётся огонь по следующему опорному пункту ВСУ, отделяющему наших бойцов от посёлка Невельское в Ясиноватском районе. Пехота метр за метром продолжает продвижение под прикрытием артиллерии. Сообщается о нанесении противнику тяжёлых потерь.
"Тела погибших солдат противника валяются буквально на каждом шагу", — пишет пресс-служба НМ ДНР в своём Telegram-канале.
Источник публикует видеоролик с места событий.
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