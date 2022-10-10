Бойцы ОБТФ "Каскад" ДНР ударами БПЛА уничтожают военных ВСУ в окопах

Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия в рамках спецоперации по освобождению Донбасса. Российская армия имеет возможность контролировать перемещение группировок Вооружённых сил Украины.

Члены оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) "Каскад" Донецкой Народной Республики высокоточными ударами беспилотных летательных аппаратов уничтожают украинских боевиков прямо в окопах.

Издание "Русская Весна" опубликовало видео, демонстрирующее работу БПЛА.

Ранее сообщалось о нанесении ВС РФ ударов по целям в городе Кривой Рог с помощью беспилотников-камикадзе "Герань-2".