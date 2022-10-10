Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия в рамках спецоперации по освобождению Донбасса. Российская армия имеет возможность контролировать перемещение группировок Вооружённых сил Украины.
Члены оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) "Каскад" Донецкой Народной Республики высокоточными ударами беспилотных летательных аппаратов уничтожают украинских боевиков прямо в окопах.
Издание "Русская Весна" опубликовало видео, демонстрирующее работу БПЛА.
Ранее сообщалось о нанесении ВС РФ ударов по целям в городе Кривой Рог с помощью беспилотников-камикадзе "Герань-2".
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Военный эксперт Бартош считает, что в ответ на ракетные удары по Украине Запад усилит боевые действия Киева на фронте.