Генштаб ВСУ: русская армия атакует под Донецком и Артёмовском

Российские войска атакуют под Артёмовском и Донецком.

Это было главное из вечерней сводки генштаба ВСУ, насыщенного событиями 10 октября.

Русская армия сосредоточивает усилия на удержании ранее занятой территории, пишет командование армии националистического режима.

"Армия России наступает в районах населённых пунктов Артёмовск, Бахмутское, Майорск, Соледар и Первомайское", — пишет ГШ Украины.

Напомним, с утра союзная армия нанесла массированный ракетный удар по украинской инфраструктуре. Пострадали все крупные города Незалежной. Нанесено более 80 ракетных и авиационных ударов. Системы ПВО ВСУ якобы сбили 43 ракеты и 13 беспилотных аппаратов.

"По состоянию на 10 октября угрозы наступления со стороны Белоруссии нет", — подытожили в Генштабе бандеровцев.