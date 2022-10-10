Российские войска атакуют под Артёмовском и Донецком.
Это было главное из вечерней сводки генштаба ВСУ, насыщенного событиями 10 октября.
Русская армия сосредоточивает усилия на удержании ранее занятой территории, пишет командование армии националистического режима.
"Армия России наступает в районах населённых пунктов Артёмовск, Бахмутское, Майорск, Соледар и Первомайское", — пишет ГШ Украины.
Напомним, с утра союзная армия нанесла массированный ракетный удар по украинской инфраструктуре. Пострадали все крупные города Незалежной. Нанесено более 80 ракетных и авиационных ударов. Системы ПВО ВСУ якобы сбили 43 ракеты и 13 беспилотных аппаратов.
"По состоянию на 10 октября угрозы наступления со стороны Белоруссии нет", — подытожили в Генштабе бандеровцев.
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Военный эксперт Бартош считает, что в ответ на ракетные удары по Украине Запад усилит боевые действия Киева на фронте.