Рожин: в Виннице БПЛА-камикадзе "Герань-2" атаковали ТЭС олигарха Ахметова

В Виннице два беспилотных летательных аппарата "Герань-2" атаковали Ладыжинскую ТЭС.

Об этом сообщил в своём аккаунте мессенджера военный аналитик Борис Рожин.

Также он сообщил, что атакованная дроном-камикадзе теплостанция принадлежит ДТЭК украинского олигарха Рината Ахметова.

Как сообщают украинские СМИ, в Киеве и области объявлена воздушная тревога. Такая же ситуация и во многих других городах Украины.

Напомним, накануне Украина остановила экспорт электрической энергии в Евросоюз для "стабилизации" собственной энергосистемы.