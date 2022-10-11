В Виннице два беспилотных летательных аппарата "Герань-2" атаковали Ладыжинскую ТЭС.
Об этом сообщил в своём аккаунте мессенджера военный аналитик Борис Рожин.
Также он сообщил, что атакованная дроном-камикадзе теплостанция принадлежит ДТЭК украинского олигарха Рината Ахметова.
Как сообщают украинские СМИ, в Киеве и области объявлена воздушная тревога. Такая же ситуация и во многих других городах Украины.
Напомним, накануне Украина остановила экспорт электрической энергии в Евросоюз для "стабилизации" собственной энергосистемы.
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Военный эксперт Бартош считает, что в ответ на ракетные удары по Украине Запад усилит боевые действия Киева на фронте.