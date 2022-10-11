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ВС РФ отбили Терны и перешли к активной обороне в районе Кременной

Силовые структуры

Бойцы группировки "Отважные" отразили очередную попытку украинских войск взломать оборону в районе Кременной и начали контратаку, в результате которой отбили несколько населённых пунктов.

ВСУ направили в регион две колонны с бронетехникой, однако разведка ВС РФ обнаружила перемещение противника. Российские войска устроили засаду боевикам киевского режима, после чего танки и боевые машины пехоты ВСУ оказались на минном поле. Затем украинская группировка попыталась отойти назад и попала в огневой мешок.

В ходе боевых действий ВС РФ вошли в Терны и заняли большую часть населённых пунктов Торское и Новосадовое. Попытка ВСУ отбить эти посёлки закончилась провалом из-за работы российской артиллерии, передаёт "Военное обозрение".

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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