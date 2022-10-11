В Киеве заявили о "не символических ударах" по российской территории

Запад попробует обмануть Россию, предложив договорённости типа зерновой стамбульской сделки, поскольку боится тактического ядерного оружия РФ.

Об этом сообщл украинский политолог Владимир Фесенко.

"Надо максимально ускорить и усилить поставки Украине систем ПВО и противоракетной обороны. Сейчас нужно думать не просто о каких-то символических действиях, как удар по Крымскому мосту, а о том, чтобы это были максимально эффективные действия, чтобы они наносили максимальный ущерб врагу", — в эфире канала "Politeka" сказал националист.

Однако Запад сейчас хочет минимизировать риски использования Москвой ядерного оружия и неважно, на Украине или где-нибудь ещё, с целью давления на Запад, убеждён эксперт.

По его словам, не исключено, что Запад пойдёт на переговоры с Путиным. Не на большую сделку, а на хитрую игру, чтобы минимизировать риски ядерной атаки.

"Это может быть продолжение зерновой договоренности. Если это случится, значит, переговорная игра продолжается. Если нет, нас ожидает новая эскалация", — подытожил Фесенко.