Запад попробует обмануть Россию, предложив договорённости типа зерновой стамбульской сделки, поскольку боится тактического ядерного оружия РФ.
Об этом сообщл украинский политолог Владимир Фесенко.
"Надо максимально ускорить и усилить поставки Украине систем ПВО и противоракетной обороны. Сейчас нужно думать не просто о каких-то символических действиях, как удар по Крымскому мосту, а о том, чтобы это были максимально эффективные действия, чтобы они наносили максимальный ущерб врагу", — в эфире канала "Politeka" сказал националист.
Однако Запад сейчас хочет минимизировать риски использования Москвой ядерного оружия и неважно, на Украине или где-нибудь ещё, с целью давления на Запад, убеждён эксперт.
По его словам, не исключено, что Запад пойдёт на переговоры с Путиным. Не на большую сделку, а на хитрую игру, чтобы минимизировать риски ядерной атаки.
"Это может быть продолжение зерновой договоренности. Если это случится, значит, переговорная игра продолжается. Если нет, нас ожидает новая эскалация", — подытожил Фесенко.
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Военный эксперт Бартош считает, что в ответ на ракетные удары по Украине Запад усилит боевые действия Киева на фронте.