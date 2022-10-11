Карчаа заявил о предотвращении попытки Украины выкрасть архив ЗАЭС

Советник гендиректора "Росэнергоатом" Ренат Карчаа заявил, что киевское руководство запланировало украсть уникальный архив Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Однако попытка кражи была предотвращена оперативными службами.

"Оперативными службами была предотвращена кража архива, уникального архива Запорожской станции", — сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Карчаа подчеркнул, что ситуация на ЗАЭС и в Энергодаре остаётся напряжённой из-за приближающихся морозов.