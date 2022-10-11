Специальная военная операция продолжается. ВС РФ наносят высокоточные удары по военным объектам противника. Вчера стратегически важные объекты на всей территории Украины подверглись массированным ракетным ударам, из-за чего в городах страны пропало электричество и возникли проблемы с водоснабжением. Сегодня во многих областях продолжают звучать взрывы, работает воздушная тревога.
Репортёр Андрей Руденко сообщает о взрывах, прогремевших 11 октября в городах Ровно и Кривой Рог.
Напомним, президент РФ Владимир Путин предупредил, что без ответа преступления киевского режима оставлены не будут.
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Военный эксперт Бартош считает, что в ответ на ракетные удары по Украине Запад усилит боевые действия Киева на фронте.