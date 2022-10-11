"Генерал Армагеддон" перевёл СВО в ракетный формат

Россия нанесла и продолжает наносить удары по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. Радовавшаяся гибели россиян и диверсии на Крымском мосту Украина погружается в темноту, холод и страх, пишут украинские СМИ и соцсети.

Владимир Путин отметил, что оставлять действия нынешнего киевского режима без ответа больше нельзя. Он сравнил украинские власти с международными террористическими формированиями, цитирует президента "НГ".

ВС РФ нанесли удары по энергетическим, административным, военным и инфраструктурным объектам:

Киева,

Харькова,

Львова,

Днепра,

Ивано-Франковска,

Винницы,

Николаева,

Одессы,

Павлограда,

Житомира,

Хмельницкого,

Тернополя,

других украинских городов.

Для этого, по данным Forbes, были использованы ракеты:

Х-101, "Калибр", "Искандер", "Оникс", Х-22, якобы "Точка-У".

Их результативность усилилась использованием Украиной своих старых средств ПВО. По данным украинской стороны, столь массированный удар просто нечем было отражать, а что сбивалось, падало на свои же города, в парки и на улицы, машины, дома.

При этом Украина имела все данные о готовящемся ответе РФ от США. Обмен информацией между странами обеспечивается двумя сотнями гражданских космических аппаратов, так что никого из верхушки эта ситуация не застала врасплох. Но, как всегда, Украина предупреждать население не стала и защититься не смогла.

Понятное, что с космической орбиты вылеты Ту-95МС ("Медведь") и пуски крылатых ракет "Калибр" кораблями Каспийской флотилии и Черноморского флота ВМФ России просматриваются прекрасно — за полчаса до прилётов.

Эти полчаса киевские власти потратили на перемещение в заранее приготовленные бункеры. Простым горожанам повезло меньше…

Назад, в XIX век

В результате обстрелов в Киеве остановились целые ветки метрополитена, от резкого падения напряжения в сети загорелись трамваи и троллейбусы. Без электричества остались целые города. Такое уже было в марте, когда по Киеву и его окрестностям тоже наносились авиационные и ракетные удары. Инфраструктурные объекты ВС РФ в состоянии вывести из строя в считанные дни.

Напомним, после переговоров в Стамбуле заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин объявил о выводе российских войск из Киевской области. Киев всё это время жил спокойно, по городу никто не стрелял. Изредка российская армия прицельно обстреливала крупные промышленные предприятия, расположенные на окраинах города.

В их число попали:

Киевский бронетанковый завод, где ремонтировалась бронетехника ВСУ.

Государственная компания "Антонов" и принадлежащий ей самолётостроительный завод, где делали авиационную технику для ВВС Украины.

Конструкторское бюро "Луч", где занимались средствами поражения, в том числе противокорабельными ракетами "Нептун".

То есть те точки, которые имеют значение для ВСУ как базы поддержки и военные по сути объекты.

Все эти цели выбирались тщательнее некуда, потому у Зеленского была относительная безопасность, а у гостей с Запада — возможность посещать Киев и даже прогуливаться по его улицам вместе с президентом Украины.

Киев получил то, что хотел всё это время

Судя по всему, атака на Крымский мост положила этой "идиллии" конец. Никто на Западе не осудил теракт с гибелью людей, наоборот, многие обрадовались и не скрывали этого, не сдерживали положительных эмоций, смакуя детали произошедшего.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал случай на Крымском мосту террористическим актом и диверсией.

"Ответом России на это преступление может быть только прямое уничтожение террористов", — заявил Медведев.

В результате Россия, наконец, собралась менять подходы к проведению спецоперации.

Командующим объединённой группировкой войск в районе проведения СВО назначен генерал армии Сергей Суровикин, прошедший Таджикистан и Чечню, а в 2017 году получивший звание Героя России за участие в контртеррористической операции на территории Сирийской Арабской Республики.

В армии подчинённые уважительно и неофициально зовут нового руководителя СВО "генералом Армагеддоном" за эффективность, нестандартность и жёсткость решений.

"Вот он и показал Украине "армагеддон-лайт", — пишут в Telegram-каналах.

В любом случае сдержанность России в вопросе ответных действий подошла к концу: Украина сделала для этого всё и даже больше. Киев получил ровно то, что хотел всё это время.

И продолжает получать: утром 11 октября "по всей Украине объявлена воздушная тревога", а по военно-инфраструктурным объектам, включая ТЭС, выпадают осадки в виде крылатых ракет и боезарядов ОТРК.