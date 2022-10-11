Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что нанесение ракетных ударов РФ по критически важной инфраструктуре — это "фирменный" стиль работы нового командующего СВО Сергея Суровикина.
Он в прошлом работал на руководящей должности в ВКС, а затем возглавил группировку РФ в Сирии, поэтому знает, как "запускать ракеты с самолётов".
Ранее военный корреспондент Александр Сладков высказал мнение, что новый главком по прозвищу "генерал Армагеддон" в силах навести порядок в спецоперации.
Напоминаем, 8 октября Министерство обороны подтвердило назначение Суровикина командующим СВО.
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Военный эксперт Бартош считает, что в ответ на ракетные удары по Украине Запад усилит боевые действия Киева на фронте.