Разведка Украины назвала нанесение ударов РФ "фирменным стилем" Суровикина

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что нанесение ракетных ударов РФ по критически важной инфраструктуре — это "фирменный" стиль работы нового командующего СВО Сергея Суровикина.

Он в прошлом работал на руководящей должности в ВКС, а затем возглавил группировку РФ в Сирии, поэтому знает, как "запускать ракеты с самолётов".

Ранее военный корреспондент Александр Сладков высказал мнение, что новый главком по прозвищу "генерал Армагеддон" в силах навести порядок в спецоперации.

Напоминаем, 8 октября Министерство обороны подтвердило назначение Суровикина командующим СВО.