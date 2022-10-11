Рогов заявил о высокой активности украинских диверсантов в Запорожской области

Разведка зафиксировала высокую активность украинских диверсантов на линии Орехов — Гуляй Поле в Запорожской области, заявил представитель администрации региона Владимир Рогов.

По его словам, диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) Украины "прощупывают" оборонительную линию российских военных. Он добавил, что властям Запорожской области известно уже о семи таких действиях Киева на небольшой территории.

"Это высокая плотность активности диверсантов", — указал представитель администрации.

Рогов отметил, что Вооружённые силы РФ продолжают вести бои с националистами у Малиновки, Новоалександровки и Никополя. Он также подчеркнул: российские подразделения наносят удары по технике ВСУ возле населённых пунктов Зализничное и Красное.

Ранее в администрации Запорожской области сообщили, что армия Украины планирует перейти к масштабному наступлению 14 октября. Как пояснил Рогов, ВСУ хотят захватить атомную электростанцию в Энергодаре.