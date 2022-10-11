В Киеве и области объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога утром во вторник объявлена во многих областях Украины, в том числе она звучит в Киеве и области. Об этом сообщают украинские источники.

Подробностей о "прилётах" ракет по объектам пока нет.

Ранее сегодня также появились сообщения об ударе по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области и о 16 взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье.