Воздушная тревога утром во вторник объявлена во многих областях Украины, в том числе она звучит в Киеве и области. Об этом сообщают украинские источники.
Подробностей о "прилётах" ракет по объектам пока нет.
Ранее сегодня также появились сообщения об ударе по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области и о 16 взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье.
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Военный эксперт Бартош считает, что в ответ на ракетные удары по Украине Запад усилит боевые действия Киева на фронте.