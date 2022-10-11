Большая часть повесток в Якутии уже роздана, а слухи о волнах мобилизации являются фейком. Об этом заявил военный комиссар республики Александр Авдонин, сообщает региональный оперштаб.
"Это всё фейки. Никакой полной мобилизации объявляться не будет… Всё будет проводиться в рамках частичной мобилизации граждан, объявленной президентом Российской Федерации", — сказал военком.
По его словам, ведётся плановая работа, повестки выписываются стандартно, а самый большой наплыв задания уже выполнен. Также сейчас проводится замена ошибочно призванных граждан.
Он добавил, что нет никакого увеличения мобилизационного задания, о котором говорили некоторые. Также пока не идёт речь о второй и третьей волне.
Ранее сообщалось, что в Якутии мобилизованный гражданин погиб, выпав из окна на сборном пункте.
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