Военком Якутии: никакой полной мобилизации не будет

Большая часть повесток в Якутии уже роздана, а слухи о волнах мобилизации являются фейком. Об этом заявил военный комиссар республики Александр Авдонин, сообщает региональный оперштаб.

"Это всё фейки. Никакой полной мобилизации объявляться не будет… Всё будет проводиться в рамках частичной мобилизации граждан, объявленной президентом Российской Федерации", — сказал военком.

По его словам, ведётся плановая работа, повестки выписываются стандартно, а самый большой наплыв задания уже выполнен. Также сейчас проводится замена ошибочно призванных граждан.

Он добавил, что нет никакого увеличения мобилизационного задания, о котором говорили некоторые. Также пока не идёт речь о второй и третьей волне.

Ранее сообщалось, что в Якутии мобилизованный гражданин погиб, выпав из окна на сборном пункте.