Войска ВС РФ обманули ПВО ВС Украины

10 октября стратегическая и военная инфраструктура Украины подверглась массированной атаке ВС РФ, которые выпустили около 100 ракет. ПВО Украины с ними не справилась, поскольку её удалось "обмануть" считают обозреватели газеты ВЗГЛЯД.

Такой масштаб нанесения ударов Россия не повторяла с февраля.

"Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", — объявили в военном ведомстве РФ.

Эффект неожиданности сыграл против Украины. ПВО оказались не готовы к отражению атаки такого масштаба. Решающим фактором, по мнению авторов публикации, стало именно то, что удар был массированным. ПВО ВСУ оказались бессильны против десятков ракет, летящих "волнами" с разных направлений и в разное время.

"В таких условиях ПВО оказывается перегруженной. Даже если пуски ракет видны заранее, их одновременный приход в цель с разных направлений делает ПВО бессильной сопротивляться", — подчёркивается в статье.

Атака продемонстрировала подготовленность российской дальней бомбардировочной авиации, а также ошибочность утверждений Киева о том, что "у России закончились ракеты".