Российские войска нанесли массированный ракетный удар по украинской инфраструктуре.
Это было главное в "свежей" сводке Генерального штаба ВСУ 11 октября.
Армия России нанесла свыше 60 ракетных и 30 авиаударов, совершила более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня, пишет украинское командование.
"В результате массированного ракетного удара за минувшие сутки пострадала инфраструктура более 30 населённых пунктов в Киеве, Львове, Ровно, Житомире, Тернополе, Хмельницком, Ивано-Франковске, Виннице, Прилуках, Конотопе, Харькове, Кременчуге, Днепре, Кривом Роге, Запорожье, Николаеве, Одессе", — в частности сообщает ведомство ВСУ.
Угроза ракетных ударов по критической инфраструктуре остаётся, отмечает ГШ Украины.
Также сообщается, что подразделения ВСУ отразили атаки ВС РФ в районах Артёмовска, Майорска, Бахмутского и Соледара.
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Военный эксперт Бартош считает, что в ответ на ракетные удары по Украине Запад усилит боевые действия Киева на фронте.