Глава Чечни Кадыров заявил, что Украина упустила шанс на перемирие

Массированные ракетные удары ВКС РФ по объектам Украины вызвали бурное обсуждение западных политиков. Рамзан Кадыров подчеркнул, что восемь лет им было наплевать на происходящее в Донбассе, когда люди жили под чудовищным гнётом.

Чеченский лидер считает, что происходящее сейчас — это возмездие за хладнокровно убитых жителей, включая детей, женщин, стариков.

"Шанс на какое-либо перемирие безвозвратно упущен стараниями безвольного Зеленского и его осатанелой шайки", — написал чеченский лидер в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что украинская разведка назвала нанесение ударов РФ "фирменным стилем" Суровикина.