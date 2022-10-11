Массированные ракетные удары ВКС РФ по объектам Украины вызвали бурное обсуждение западных политиков. Рамзан Кадыров подчеркнул, что восемь лет им было наплевать на происходящее в Донбассе, когда люди жили под чудовищным гнётом.
Чеченский лидер считает, что происходящее сейчас — это возмездие за хладнокровно убитых жителей, включая детей, женщин, стариков.
"Шанс на какое-либо перемирие безвозвратно упущен стараниями безвольного Зеленского и его осатанелой шайки", — написал чеченский лидер в своём Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что украинская разведка назвала нанесение ударов РФ "фирменным стилем" Суровикина.
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Военный эксперт Бартош считает, что в ответ на ракетные удары по Украине Запад усилит боевые действия Киева на фронте.