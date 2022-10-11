На территории Украины гремят взрывы. Во многих городах с самого утра звучит воздушная тревога. Сообщается о мощных взрывах во Львове, где ракетами повреждён объект энергосистемы, в городе виден густой дым и нет света. Информацию подтверждает мэр Львова Андрей Садовой.
В Днепропетровской области в Каменском районе также поражён объект критической инфраструктуры: наблюдаются перебои в работе электрических сетей. Коме того, ракеты поразили железнодорожный перегон в Павлограде и двух населённых пунктах Днепропетровской области.
Также есть информация об ударах по позициям ПВО ВСУ и по ремонтному заводу в Щепетовке (Хмельницкая область), сообщает ИА Крыминформ.
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Военный эксперт Бартош считает, что в ответ на ракетные удары по Украине Запад усилит боевые действия Киева на фронте.