Мощные взрывы во Львове и Днепропетровской области: поражены ж/д станции

На территории Украины гремят взрывы. Во многих городах с самого утра звучит воздушная тревога. Сообщается о мощных взрывах во Львове, где ракетами повреждён объект энергосистемы, в городе виден густой дым и нет света. Информацию подтверждает мэр Львова Андрей Садовой.

В Днепропетровской области в Каменском районе также поражён объект критической инфраструктуры: наблюдаются перебои в работе электрических сетей. Коме того, ракеты поразили железнодорожный перегон в Павлограде и двух населённых пунктах Днепропетровской области.

Также есть информация об ударах по позициям ПВО ВСУ и по ремонтному заводу в Щепетовке (Хмельницкая область), сообщает ИА Крыминформ.