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Сатановский: ВС РФ устроили западным наёмникам ВСУ печальный финал вместо сафари

Силовые структуры

Запад активно отправляет своих наёмников в зону СВО на Украине. Однако вместо "русского сафари" их ожидает печальный финал от ВС РФ, заявил политолог Евгений Сатановский.

Сатановский: ВС РФ устроили западным наёмникам ВСУ печальный финал вместо сафари

Соединённые Штаты и их союзники с начала момента спецоперации поставляют для нужд ВСУ вооружение, боеприпасы и пополняют ряды украинской армии наёмниками. Но последние зачастую принимают эту задачу как некое развлечение, говорит политолог.

"Нас из Франции так часто заверяли, что даже бойцам Иностранного легиона украинского происхождения категорически запрещены уходы в отпуск, отправка на Украину. Не запрещены. Они там действуют, они там воюют против нас. Это в странах западного блока называется приехать русских пострелять на сафари. Заканчивается это, как правило, печально", — сказал Сатановский в эфире "Соловьев LIVE".

Политолог утверждает, что противостояние ВС РФ стало жёстким испытанием для иностранных наёмников, они понимают, что никакого "сафари" в зоне СВО нет, а для большинства всё "заканчивается как-то грустно".

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Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
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