Один день резко поменял настроения киевлян, вернув их в бомбоубежища

Еще на прошлой неделе на Украине были уверены, что Владимир Зеленский ведет Незалежную к победе.

Когда реальностью стало когда-то обещанное контрнаступление ВСУ, позиции украинского лидера взлетели до небес.

"У обывателя пропал страх — не только города Западной Украины, но и Киев забыл, что такое сигналы воздушной тревоги", — пишет автор издания.

По его словам, нарастающая эйфория создавала Зеленскому ореол победителя, сокрушившего могучую Российскую Федерацию.

Теракт на Крымском мосту был пиком данной эйфории. Фотографировавшиеся на фоне открытки с горящим мостом были уверены, что Украина движется к безоговорочной победе, пишет "АиФ".

"Но ракетные удары 10 октября вернули киевлян в бомбоубежища, а "карету" Зеленского низвели до состояния тыквы. Отброшенные назад, в март 2022 года, украинцы стали проклинать того, кого еще сутки назад боготворили", — подытожило издание.