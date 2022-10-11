Еще на прошлой неделе на Украине были уверены, что Владимир Зеленский ведет Незалежную к победе.
Когда реальностью стало когда-то обещанное контрнаступление ВСУ, позиции украинского лидера взлетели до небес.
"У обывателя пропал страх — не только города Западной Украины, но и Киев забыл, что такое сигналы воздушной тревоги", — пишет автор издания.
По его словам, нарастающая эйфория создавала Зеленскому ореол победителя, сокрушившего могучую Российскую Федерацию.
Теракт на Крымском мосту был пиком данной эйфории. Фотографировавшиеся на фоне открытки с горящим мостом были уверены, что Украина движется к безоговорочной победе, пишет "АиФ".
"Но ракетные удары 10 октября вернули киевлян в бомбоубежища, а "карету" Зеленского низвели до состояния тыквы. Отброшенные назад, в март 2022 года, украинцы стали проклинать того, кого еще сутки назад боготворили", — подытожило издание.
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Военный эксперт Бартош считает, что в ответ на ракетные удары по Украине Запад усилит боевые действия Киева на фронте.