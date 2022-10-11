Военкор Котенок назвал бредом версию Украины о кружащих над ПВО ракетах ВС РФ

В украинских СМИ появились материалы, "объясняющие" провал противовоздушной обороны страны 10 октября, когда по всей территории Украины были нанесены массированные ракетные удары со стороны России. По версии противника, российские ракеты каким-то образом кружили над объектами, чтобы "увильнуть" от ПВО.

Военкор Юрий Котенок высмеял данную версию, назвав её сказочной.

"Украинские "эксперты" разгоняют сказки о летающих по кругу ракетах, с помощью которых "москали" выискивают хохляцкую ПВО. То, что это звучит бредово и смешно, Киев не волнует. Главное — заранее оправдаться за явный провал противовоздушной обороны, которая по сути была взломана", — пишет военкор.

Он отметил, что киевскому режиму удобно придумать подобную историю, чтобы оправдать слабость собственной системы ПВО. По мнению корреспондента, противникам сложно поверить, что массированная атака может повториться, поскольку они привыкли к "комфортному" для них ведению боевых действий.