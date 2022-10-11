Руководитель военно-политического блока НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал нанесение ударов по инфраструктуре Украины со стороны Вооружённых сил Российской Федерации.
"Признак слабости Москвы", — заявил политик во время пресс-конференции.
Ранее генсек альянса сообщил, что учения объединения по ядерному сдерживанию состоятся на следующей неделе и позволят снизить напряжённость между государствами. По мнению журналиста Игоря Коротченко, НАТО собирается "отрабатывать планы" атаки на нашу страну.
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Военный эксперт Бартош считает, что в ответ на ракетные удары по Украине Запад усилит боевые действия Киева на фронте.