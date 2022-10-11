ВСУ нанесли удары по приграничному городу Шебекино, находящемуся на территории Белгородской области.
Сообщается о повреждении трансформатора электроподстанции. По словам очевидцев, звук от прилёта был слышен во всём городе, а на месте происшествия возникли чёрные клубы дыма. Известно, что огонь вёлся из миномётов на расстоянии в девять километров от границы.
"Сейчас от электроэнергии отключено более двух тысяч жителей. Жертв и пострадавших нет", — сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
На месте ЧП находятся заместитель губернатора Константин Полежаев, глава округа Владимир Жданов, МЧС и другие службы.
Ранее сообщалось о гибели 74-летней женщины после обстрела в Белгородской области.
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