ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области

ВСУ нанесли удары по приграничному городу Шебекино, находящемуся на территории Белгородской области.

Сообщается о повреждении трансформатора электроподстанции. По словам очевидцев, звук от прилёта был слышен во всём городе, а на месте происшествия возникли чёрные клубы дыма. Известно, что огонь вёлся из миномётов на расстоянии в девять километров от границы.

"Сейчас от электроэнергии отключено более двух тысяч жителей. Жертв и пострадавших нет", — сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

На месте ЧП находятся заместитель губернатора Константин Полежаев, глава округа Владимир Жданов, МЧС и другие службы.

Ранее сообщалось о гибели 74-летней женщины после обстрела в Белгородской области.