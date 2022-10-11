Профессор МЭИ Гашо назвал обстрелы энергообъектов Украины демонстративной акцией

Профессор НИУ МЭИ Евгений Гашо заявил, что ракетные обстрелы объектов инфраструктуры Украины были демонстративной акцией.

"Удары носили больше устрашающий характер. Было два трансформатора, ударили по одному, чтобы другой остался. То есть как бы никакого втаптывания в каменный век нет однозначно. Это демонстративная акция", — сказал эксперт в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что в настоящее время трудно точно оценить ущерб, который понесла украинская инфраструктура.

По данным СМИ Украины, после обстрелов страна потеряла около 30% тепловой и 15% всей генерации. Некоторые украинские города перешли на почасовое отключение электричества.