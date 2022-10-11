Во Львове Россия вывела из строя четыре электроподстанции

Во Львове армия России ракетным ударом вывела из строя четыре электроподстанции.

Об этом сообщил градоначальник лояльный киевскому режиму Андрей Садовый.

Мэр Львова также посетовал, что на восстановительные работы "уйдут месяцы". Садовый также отметил, что не менее трети города остались без электроснабжения, плюс ко всему наблюдаются проблемы с теплом и водой.

А в Черниговской области произошло аварийное отключение линии электропередачи, питавшей север области, часть посёлков остались без электроэнергии, пишут украинские СМИ.