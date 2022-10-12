Военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров дал пояснение по второму "этапу" мобилизации, о которой ранее заявляли власти региона.
По его словам, никаких волн не существует и сейчас речь идёт речь идёт о "доборе" россиян с необходимыми ВС РФ военно-учётными специальностями.
"Я хотел бы напомнить, что никаких волн не существует. Все мероприятия мобилизации проводятся в установленные сроки и в установленной численности. Ещё раз напоминаю, что численность — 300 тысяч человек", — пояснил военком.
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По словам доктора военных наук, все высокоточные удары наносились в "предупредительном" порядке.