Военком Ростовской области рассказал о новом этапе мобилизации: нужные ВУС

Военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров дал пояснение по второму "этапу" мобилизации, о которой ранее заявляли власти региона.

По его словам, никаких волн не существует и сейчас речь идёт речь идёт о "доборе" россиян с необходимыми ВС РФ военно-учётными специальностями.

"Я хотел бы напомнить, что никаких волн не существует. Все мероприятия мобилизации проводятся в установленные сроки и в установленной численности. Ещё раз напоминаю, что численность — 300 тысяч человек", — пояснил военком.