Кадыров: под руководством Суровикина СВО будет завершена успешно

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров выразил абсолютную уверенность, что специальная военная операция на Украине под руководством нового командующего — генерала Сергея Суровикина — завершится успешно.

"А если надо, то дадим мощный отпор и натовским войскам, в чём я не сомневаюсь. Иначе, уверен, верховный главнокомандующий не поручил бы такой ответственный участок", — сказал он в своём Telegram-канале.

Надо жёстко поступать с террористами всех мастей, проявить силу и мощь — освободить украинский народ от фашистов и западной политики, чтобы навсегда отбить желание шутить с Россией, заключил Кадыров.

Ранее глава Чечни после нанесения массированных ракетных ударов по Киеву и всем областям Украины заявил, что теперь на сто процентов доволен проведением СВО.