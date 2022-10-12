Руденко: Киев собрал около 80 тысяч боевиков под Сватово и в Запорожье

Генштаб ВСУ собирает два ударных кулака, планируя начать контрнаступление на севере и юге страны, сообщил военкор Андрей Руденко.

По словам репортёра, собранная под Сватово группировка националистов насчитывает около 40 тысяч боевиков.

"Ситуация на Запорожском направлении аналогичная", — добавил он.

Журналист также призвал командование ВС РФ продолжить наносить удары по энергосистеме противника.

"Чем мощнее и быстрее будет нанесён ущерб критической инфраструктуре Украины, тем вероятнее скорейшее отрезвление целой нации и, соответственно, сохранение как наших жизней, так и их", — уверен Руденко.

Накануне представитель администрации Запорожской области сообщил, что ВСУ готовят атаку на регион, собираясь ударить 14 октября.