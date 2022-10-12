Генштаб ВСУ собирает два ударных кулака, планируя начать контрнаступление на севере и юге страны, сообщил военкор Андрей Руденко.
По словам репортёра, собранная под Сватово группировка националистов насчитывает около 40 тысяч боевиков.
"Ситуация на Запорожском направлении аналогичная", — добавил он.
Журналист также призвал командование ВС РФ продолжить наносить удары по энергосистеме противника.
"Чем мощнее и быстрее будет нанесён ущерб критической инфраструктуре Украины, тем вероятнее скорейшее отрезвление целой нации и, соответственно, сохранение как наших жизней, так и их", — уверен Руденко.
Накануне представитель администрации Запорожской области сообщил, что ВСУ готовят атаку на регион, собираясь ударить 14 октября.
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По словам доктора военных наук, все высокоточные удары наносились в "предупредительном" порядке.