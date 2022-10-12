Вопреки заверениям украинской пропаганды, которая утверждает, что у русских кончились ракеты, 12 октября ВС РФ продолжили бить по критической инфраструктуре Украины.
Жители столицы Запорожской области, временно находящейся под контролем Киева, в соцсетях делятся роликами и фотографиями ударов крылатых ракет ВКС РФ по инфраструктурным и военным объектам.
"Третий день ракетных ударов по критической инфраструктуре Украины", — написал военный эксперт Юрий Подоляка в своём Telegram-канале.
Он рассказал, ссылаясь на собственные источники, что над многими крупными украинскими городами кружат беспилотники-камикадзе "Герань-2". Судя по сообщениям украинцев, несколько барражирующих боеприпасов уже ударили по целям в Николаеве, а также пролетели над Очаково, направляясь в сторону Одессы.
Ранее украинцы пожаловались в соцсетях на "умные русские ракеты", которые самостоятельно вычисляют позиции украинской ПВО.
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По словам доктора военных наук, все высокоточные удары наносились в "предупредительном" порядке.