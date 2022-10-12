Рано утром ракеты ВКС РФ ударили по целям в Запорожье, Николаеве и Одессе

Вопреки заверениям украинской пропаганды, которая утверждает, что у русских кончились ракеты, 12 октября ВС РФ продолжили бить по критической инфраструктуре Украины.

Жители столицы Запорожской области, временно находящейся под контролем Киева, в соцсетях делятся роликами и фотографиями ударов крылатых ракет ВКС РФ по инфраструктурным и военным объектам.

"Третий день ракетных ударов по критической инфраструктуре Украины", — написал военный эксперт Юрий Подоляка в своём Telegram-канале.

Он рассказал, ссылаясь на собственные источники, что над многими крупными украинскими городами кружат беспилотники-камикадзе "Герань-2". Судя по сообщениям украинцев, несколько барражирующих боеприпасов уже ударили по целям в Николаеве, а также пролетели над Очаково, направляясь в сторону Одессы.

Ранее украинцы пожаловались в соцсетях на "умные русские ракеты", которые самостоятельно вычисляют позиции украинской ПВО.