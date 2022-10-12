Монтян об ответке за Крымский мост: "Доигрались с русским медведем"

Киев был прекрасно осведомлён о масштабе возможных мер России после теракта на Крымском мосту.

Об этом сообщила юрист и политический деятель Татьяна Монтян.

"Мост отремонтировали практически мгновенно, а в ответ прилетело вот то, что прилетело. Называется, дотыкались палкой в медведя, добаловались, доигрались и почувствовали себя сплошным Донецком. Такой бред творить могут только умственно отсталые", — в интервью белорусскому ИА "Белта" сказала находящаяся в Донецке киевский адвокат.

Из-за "ответки" России Украина потеряла 30 процентов энергосистем. Люди сидят без интернета и без света.

Однако проблема в том, что тем, кто решился на взрыв моста, им на этот ответ РФ наплевать, подчеркнула общественница.

По её словам, за это западные хозяева им как раз и платят. А страдают мирные люди, которые к этому всему непричастны, подытожила Монтян.